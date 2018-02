Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Halis Koca, memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi



Şehit Koca'nın (28), Türk bayrağına sarılı naaşı İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.



Anne ve babası daha önce vefat eden şehidin kamuflajını giyen kız kardeşi Zehra Koca, Türk bayrağa sarılı tabuta sarılarak, "Dört kardeşim olsun, dördü de feda olsun" diyerek gözyaşı döktü.



Elinden bir an olsun Türk bayrağını bırakmayan Zehra Koca, ağabeyinin fotoğrafını öptü. Ağabey Halit Koca da kardeşinin tabutuna sarılırken gözyaşlarına hakim olamadı.



Şehidin ninesi Zülfü Koca da tabuta sarılarak, "Çakır gözlüm vatana feda olsun" diye ağıt yaktı.



İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından konuşma yapan Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım adına bütün vatandaşlara başsağlığı diledi.



"Bu çocuklar, evlatlarımız bizler burada onurla, huzur içerisinde yaşayalım diye canlarını feda ediyorlar." diyen Çelik, "Eğer askerlerimiz Afrin'de bu kahramanca mücadeleyi vermeseler biz Hatay'da, Kilis'te Türkiye'nin sınırları içerisinde Ankara'da, İstanbul'da, onurla, başı dik bir biçimde yaşayamayız. O sebeple devletimiz ve milletimiz bu kahraman şehitlerimize ebediyen minnettar olacak." ifadesini kullandı.



Şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:



"Yapacağımız şey, onların miras bıraktığı bu ülkeye, burada onurlu yaşayalım diye canlarını feda ettikleri, bu kadar aziz gördükleri bu vatan toprağına, daha çok sahip çıkmak, daha çok çalışmak, ülkemizin özgürlüğünü, bağımsızlığını, onurunu, şerefini, hep beraber hangi işi yapıyorsak o işte daha çok korumaktır. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı başladığında herkese söyledik. Dedik ki masumlara, mazlumlara, Suriye'de baskı altında olan Türkmenlere, Araplara, Kürtlere zeytin dalı uzatıyor Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama zalimlere de bu kahraman şehitlerimiz kahramanca mücadele ederek, bize yaşatmaya çalıştıkları acıya müsaade etmeyeceklerini gösteriyorlar. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız, hiçbir şekilde geri durmayacağız. Hepimiz bu kutlu yolun yolcusuyuz. Ülkemizi korumak için, vatanımızı korumak için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni korumak için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz. Ne mutlu onlara ki şehadet mertebesine eriştiler, peygamberlerin bile özendiği bir mertebeye eriştiler. Ne mutlu onlara ki cennete kavuştular ve ne mutlu onlara ki bize bu alsancağın altında onurlu, şerefli bir hayat bırakmak için en önden gittiler."



"Afrin'de olanları biliyorsunuz, sınırımızda bir terör devleti kurmak istiyorlar." ifadesini kullanan Çelik, şöyle konuştu:



"Sınırımızda kurdukları terör devletinden sonra topraklarımızın içine bu terörü uzatacaklar. Topraklarımızı bu sözde terör devletinin parçası yapacaklar. Ama her bir şehidimizle birlikte şunu söylüyoruz, asla müsaade etmeyeceğiz, asla bu mücadeleden geri adım atmayacağız, her bir şehit bayrağımızı daha çok göklere çeken bir başka bayraktır."



Adana'nın çok şehit verdiğine değinen Bakan Çelik, kentin vatan sevgisi ve müdafaası söz konusu olduğunda en önde nasıl gidileceğini gösterdiğini kaydetti.



Özellikle İmamoğlu'nun bu konuda bir sancak gibi olduğunu vurgulayan Çelik, Adana'nın her tarafının böyle olduğunu sözlerine ekledi.



Bakan Çelik'in konuşmasının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu ve ardından Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın ile askeri ve sivil erkan katıldı.