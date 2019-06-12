Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede (25) memleketi Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Tunceli’de düzenlenen törenin ardından uçakla Adana’ya, oradan da kara yoluyla Osmaniye’ye getirildi.

Eşi Ayşe Ede’nin annesinin Mevlana Mahallesi’ndeki evinde helallik alınmasının ardından Ede'nin cenazesi, törenin düzenleneceği Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Ede'nin naaşı Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Ede'nin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehit Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin babasını küçük yaşta, annesini de 5 ay önce kaybettiği, iki ay önce nikah kıydığı eşi ile düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.



Tunceli kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri bir grup teröristle sıcak temas sağlamış, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 4 asker yaralanmıştı.



Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden uzman çavuşlar Emre Üçkan ve Ökkeş Ede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.