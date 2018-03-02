Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, Van'ın Erciş ilçesinde binlerce vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Van'dan helikopterle Erciş ilçesine getirilen şehit Çevik'in (26) naaşı, Hz. Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı mezarlığına toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in cenazesi, Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.



Van'dan helikopterle Erciş ilçesine getirilen şehit Çevik'in naaşı, silah arkadaşlarının omzunda Hz. Ömer Camisi'ne taşındı.



Cenaze törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şehidin tabutu başında bekleyen yakınlarına sarılarak, teselli etti. Caminin avlusunda bekleyen vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla tekbirler getirdi.







Şehidin annesi Leyla Çevik, ağabeyi Ahmet Çevik, nişanlısı Seda Derin ve yakınları, duygusal anlar yaşadı.



Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırdığı namazın ardından, tekbirler eşliğinde Çınarlı Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye, yaklaşık 100 metre uzunluğunda bayrak açıp yürüyerek eşlik eden vatandaşlar, "Ne mutlu Türküm diyene", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ya Allah Bismillah Allah'u ekber", "Her Türk asker doğar" sloganları atarak tekbir getirdi.



Dualarla toprağa verilen şehit için silah arkadaşları mezarlıkta saygı atışı yaptı.



Şehidin babası Zeynelabidin Çevik'e Türk bayrağı takdim eden Bakan Arslan, cenazenin toprağa verilmesinin ardından, Hz. Ömer taziye evinde aileye başsağlığı dileyerek ilçeden ayrıldı.







Şehit Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in kısa süre önce nişanlandığı öğrenildi.



Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 6. Hudut Alay Komutanı Albay Şahin Yenilmez, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.