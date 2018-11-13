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Şehit Uzman Onbaşı Ünal Olğun son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı. El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olğun, memleketi Bursa'da defnedildi.

Şehit Uzman Onbaşı Ünal Olğun son yolculuğuna uğurlandı

Terörle mücadelede şehit olan kahraman asker, bu görüntülerle uğurlandı.

Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olğun, Şırnak'ta görev yapıyordu. Gabar bölgesinde operasyona katılmıştı. PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

Memleketi Bursa'da hem gurur hem hüzün vardı. Gürsü ilçesinde cenaze töreni yapıldı. 

Vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Kahrolsun PKK" şeklinde slogan attı. Törene binlerce yurttaş katıldı.

Şehit Olgun'un naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürsu İlçe Mezarlığı şehitliğinde toprağa verildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ünal olğun #şırnak
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