Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şehit aileleri tarafından karşılandı. Güzeloğlu, Belediyede hiçbir yanlışa izin vermeyeceklarini söyledi.

HDP'li Diyarbakır Belediye başkanın yerine atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun ilk işi şehit yakınlarını işe geri almak oldu.



31 Mart seçimlerinden sonra HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı şehit yakınlarını işten çıkarmıştı.



Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, işten çıkarılan şehit ve gazi yakınları tarafından belediye binası önünde karşılandı. Güzeloğlu, HDP'li belediyelerin tutumana tepki gösterdi.



Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can da işçi kıyımlarına dikkat çekti.





ulusal.com.tr