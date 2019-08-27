İşte Türk uzmanların S-400 eğitiminin başlayacağı tarih
İşte Türk uzmanların S-400 eğitiminin başlayacağı tarih
Fenerbahçe, yeni transferi açıkladı
Fenerbahçe, yeni transferi açıkladı
Büyük operasyon başlatıldı
Büyük operasyon başlatıldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Şehit yakınları kayyum olarak atanan Güzeloğlu'nu karşıladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şehit aileleri tarafından karşılandı. Güzeloğlu, Belediyede hiçbir yanlışa izin vermeyeceklarini söyledi.

Şehit yakınları kayyum olarak atanan Güzeloğlu'nu karşıladı

HDP'li Diyarbakır Belediye başkanın yerine atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun ilk işi şehit yakınlarını işe geri almak oldu.

31 Mart seçimlerinden sonra HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı şehit yakınlarını işten çıkarmıştı.

Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, işten çıkarılan şehit ve gazi yakınları tarafından belediye binası önünde karşılandı. Güzeloğlu, HDP'li belediyelerin tutumana tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can da işçi kıyımlarına dikkat çekti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.