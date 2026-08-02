Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar geliyor! İşte ayrıntılar

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Aytepe Diriliş Kampı'nda üçüncüsü düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya gelen Bakan Göktaş, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak çalışmanın detaylarını paylaştı.

"MHP ile ortaklaşa Meclis Başkanlığına sunulacak"

Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin haklarına yönelik hazırlanan kanun teklifiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Grubumuz çalışmalarını tamamladı. Bu hafta içinde inşallah AK Parti grubumuz, Milliyetçi Hareket Partisi ile Meclis Başkanlığına sunacak. Bu hafta inşallah görüşülmesini bekliyoruz. Ben şimdiden şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

2 yıldır sürdürülen istişarelerin ürünü

Son 2 yıldır TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar başkanlığında ve Bakanlık koordinasyonunda pek çok kurumla istişareler yürüttüklerini belirten Göktaş, 2013'ten bu yana hayata geçirilecek en kapsamlı düzenlemelerden birine imza atılacağını vurguladı.

Çalışmanın detaylarına değinen Bakan Göktaş, "12 maddelik değil bu, çok daha kapsamlı. Aslında 2013'ten bu yana gerçekten çok önemli, çok kapsamlı, şehitlerimizin anne babaları ve er gazilerimizin talepleri doğrultusunda bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Özlük haklarını ve tüm grupları kapsıyor

Düzenlemenin tüm grupların talepleri doğrultusunda titizlikle hazırlandığını aktaran Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün grupları kapsayan çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Titizlikle hayata geçirdik. Bütün grupları 2 senedir gerçekten dinledik. Er ve erbaşlar, 15 Temmuz gazilerimiz, şehit anne ve babalarına yönelik özlük hakları dahil pek çok çalışmayı içeren bir çalışmanın inşallah bu kanun teklifi kapsamında bu hafta, önümüzdeki günlerde Meclisin gündemine alınmasını bekliyoruz. Bütün şehit ailelerimize gerçekten müjde niteliğinde bir çalışma çıkacak ortaya."

Bakan Göktaş, çalışmaya destek sağlayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a, milletvekillerine ve ilgili tüm kurumlara teşekkür etti.