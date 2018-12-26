Iğdır'ın Aralık ilçesinde "kobra-2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) cenazesi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Osmangazi Mahallesi Yağmur Sokağı'ndaki baba evinde helallik alınmasının ardından, Hacı Kemal Destebaşı Camisine getirildi.



Şehidin annesi Ayşe Gitmez ve kardeşleri bir aylık asker olan ve izne gelen Zafer, Mehmet, Seda Gitmez, burada taziyeleri kabul etti.



İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askeri tören gerçekleştirildi.



Şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.



Şehidin dedeleri Ömer Ocak ve Osman Gitmez'in de tabura refakat eden askerle yürüdü.



Şehidin cenazesi, daha sonra Darıca Şehitliği'nde toprağa verildi.



Törene, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, siyasi partilerin temsilcileri, mülki ve askeri erkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Aslen Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden olan şehit Yakup Gitmez'in bir yıl önce göreve başladığı ve babası Ali Gitmez'in 2 yıl önce çalıştığı inşaattan düşerek vefat ettiği öğrenildi.



Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çelenk gönderdiği görüldü.



Iğdır'ın Aralık ilçesinde dün "kobra-2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu Uzman Onbaşı Yakup Gitmez şehit olmuş, biri ağır 7 asker yaralanmıştı.