Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın naaşı memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Çankırı Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Koca'nın cenazesi, doğum yeri Kızılırmak ilçesine bağlı Güney Kışla köyüne getirildi.



Şehit Koca'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından köy meydanı yakınındaki alana taşındı.



Şehidin annesi Yurduşen Koca, burada tabuta sarılarak, "Yalçın'ım, kuzum, al bayrak yakışmış. Seni vatan için yetiştirdim, al bayrak için yetiştirdim. Yine gelsen yine gönderirim. Vatan sağ olsun oğlum. Onları sevindirmeyelim yavrum. Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Bunların kökünü kurutun. Ağlamasın analar artık. Kurutamıyorsanız beni götürün oraya." sözleriyle gözyaşı döktü.



Şehidin kardeşleri Yasin ile Yahya Koca da tabutu öptü.



Cenaze törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, baba Zekeriya Koca ile aile fertlerine başsağlığı diledi.



Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Mezarlıktaki defin töreninin ardından şehit Koca için askerler tarafından saygı atışı yapıldı, tabut üzerindeki Türk bayrağı şehidin ailesine takdim edildi.



Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Zeki Karaca, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip, Garnizon Komutan Vekili Albay Oğuz Çiçek, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile vatandaşlar katıldı.



Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker şehit olmuş, 3 asker de hafif yaralanmıştı. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında ateş altına alınmıştı.