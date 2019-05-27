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Şehit Yaşar Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde PKK saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kahraman Mehmetçik, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yaşar Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi'nde görevliydi. PKK'lıların saldırısı sonucu 30 Nisan'da yaralandı. Gaziantep'te, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Türk bayrağına sarılı tabutu önce teyzesinin evine getirildi. Burada helallik alındı. Ardndan Merkez Büyük Camii'ne götürüldü.

Şehidin ağabeyi, başına kardeşinin asker kepini taktı, sırtına Türk Bayrağını bağladı. Törene başı dik katıldı. 

Şehidin naaşı, Ak Mezarlık'ta toprağa verildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Fırat Kalkanı Harekâtı #pkk #saldırı
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