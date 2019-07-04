Şehit Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı

Metanetini korudu, "Bayrağı teslim almaya geldim" dedi.
Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran, Siirt'te PKK saldırısında şehit olmuştu. İl Jandarma Komutanlığı'nda tören yapıldı. Ailesi, gözyaşını içine akıttı.
Şehidin naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu. İstiklal Marşı sırada şehidin annesi Pakize Baran, asker selamı verdi.
Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.
Kahraman asker, binlerce kişinin katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
ulusal.com.tr
Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran, memleketi Kırıkkale'de defnedildi. Şehidin annesi "Vatan sağolsun" diyerek metanetli bir duruş sergiledi.
Metanetini korudu, "Bayrağı teslim almaya geldim" dedi.