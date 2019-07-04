banner1005
İzmir’in yerel gazetelerinden ortak basın açıklaması
İzmir’in yerel gazetelerinden ortak basın açıklaması
Rusya'dan önemli açıklama
Rusya'dan önemli açıklama
İstanbulkartlar hakkında önemli açıklama
İstanbulkartlar hakkında önemli açıklama
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Şehit Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran, memleketi Kırıkkale'de defnedildi. Şehidin annesi "Vatan sağolsun" diyerek metanetli bir duruş sergiledi.

Şehit Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı

Metanetini korudu, "Bayrağı teslim almaya geldim" dedi.

Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran, Siirt'te PKK saldırısında şehit olmuştu. İl Jandarma Komutanlığı'nda tören yapıldı. Ailesi, gözyaşını içine akıttı.

Şehidin naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu. İstiklal Marşı sırada şehidin annesi Pakize Baran, asker selamı verdi.

Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Kahraman asker, binlerce kişinin katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #siirt #eruh
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.