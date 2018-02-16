İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra SF-260D eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Yüzbaşı Yunus Bal'ın Bursa'daki babaevinde yas var. TSK'daki görevinden ayrılıp özel bir havayolu şirketinde çalışan Bal'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tekrar eğitmen olarak orduya çağrıldığı öğrenildi

İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra SF-260D eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Yüzbaşı Yunus Bal'ın Bursa'daki baba ocağına acı haber ulaştı.



Şehit yüzbaşının, Yenişehir ilçesinde oturan annesi Cevriye ve babası İsa Bal'a şehadet haberi, Kaymakam Suat Seyitoğlu ile Garnizon Komutanı Albay Hakan Cirit ve diğer askeri yetkililer tarafından verildi.



Acı haberin ulaşmasının ardından baba Bal, oturdukları apartmanın önünde taziye için gelenleri kabul etti.



Şehidin babaevine, Türk bayrağı asıldı.



Hava Harp Okulundan mezun olduktan sonra burada eğitmen olarak göreve başlayan Bal'ın (37) bir süre sonra doktorların "Havada görev yapamazsın" demesi üzerine yer görevine geçmesinin uygun bulunduğu öğrenildi.



Bunun üzerine "Yer görevinde çalışmam" diyerek istifa eden Bal'ın pilot olarak bir havayolu şirketinde işe başladığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tekrar eğitmen olarak orduya çağrıldığı bildirildi.



İzmir'deki görevine 2 ay önce başlayan Bal'ın 5 yaşında bir kızının bulunduğu ve eşinin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.