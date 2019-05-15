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Şehit Zekeriya Zencirli Alanya'da son yolculuğuna uğurlandı

Bir vatan evladı daha son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari'de PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli, memleketi Antalya'da defnedildi.

Şehit Zekeriya Zencirli Alanya'da son yolculuğuna uğurlandı

PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli, son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli, Hakkari'de görev yapıyordu. Batıntepe üs bölgesinde PKK'lıların saldırısında şehit oldu.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından memleketi Antalya'ya gönderildi.

Alanya Garnizon Şehitliği önünde tören yapıldı. Zencirli'nin cenaze töreninde asker selamı veren kardeşleri ile yakınları terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, Alanya Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #Hakkari
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