Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bazı bölgeler Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.
Bakanlar Kurulunun riskli alan ilanına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Şehitkamil'e bağlı Çakmak ve Yaprak mahalleleri sınırları içindeki bazı bölgelerin 20 Kasım 2017'de Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2 Kasım 2017 tarihli yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre verildi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bazı bölgelerin riskli alan ilan edilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bazı bölgeler Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.
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