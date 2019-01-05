Iğdır ve Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı. Törenlere binlerce kişi katıldı. Aileleri, askerler teselli etti.

Iğdır'da şehit olan askerin haberi Gaziantep'e düştü. Şehit binlerce kişinin katıldığı törenle ebediyete uğurlandı.



Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse, Iğdır'ın Aralık ilçesinde görev yapıyordu. Türkiye İran sınırda PKK'lıların açtığı ateş sonucu şehit oldu.



Memleketi Gaziantep'e götürülen şehit için Nizip ilçesinde cenaze namazı kılındı.



Törende şehidin babannesi Elif Köse, tabuta sarılarak "Evladımı şehit verdim gururluyum, mutluyum. Vatan sağ olsun." dedi.



Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen Irak'ın kuzeyinde şehit olmuştu. İstanbul'un Pendik ilçesinde tören yapıldı.



Onbaşı Ülgen, 3 aydır sınır ötesinde görev yapıyordu.



15 Temmuz Şehitler Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Sinop nüfusuna kayıtlı Ülgen'in naaşı, Kurfalı Şehitliği’nde ebediyete uğurlandı.



ulusal.com.tr

