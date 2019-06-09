Suriye'de PKK'lılar, Tel Rıfat bölgesinden Türk üssüne ateş açtı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 asker şehit oldu. Türk Silahları Kuvvetleri, terör hedeflerini ateş altına aldı.

Tel Rıfat bölgesindeki PKK'lılar teröristler, Zeytin Dalı Harekât Alanında bulunan bir üsse tanksavar saldırısı düzenledi.1’i ağır olmak üzere 6 kahraman asker yaralandı. Hastaneye sevk edilen askerlerden biri şehit oldu.Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede tespit edilen terör hedeflerine atış yapıldığını duyurdu. Bölgedeki PKK hedefleri yok edildi.4 Mayıs'ta Hakkâri'de yapılan terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Celal Hayta da son yolculuğuna uğurlandı.Şehit için Sakarya Adapazarı'nda tören yapıldı. Törene binlerce vatandaş katıldı. Şehit, duların ardından memleketinde ebediyete uğurlandı.İzmir'de de şehit töreni vardı.Niğde'de mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya için ilk tören Konya'da yapıldı.Şehidin naaşı daha sonra memleketi İzmir'e uğurlandı. Şehit Harmankaya, Karşıyaka Beşikçioğlu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Kadife Kale Şehitliği'nde ebediyete uğurlandı.