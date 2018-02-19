Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sele kapılan 2 askerin naaşlarına ulaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan kazayla ilgili bilgilendirmede "Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 2 asker için memleketlerinde tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şanlıurfa'da askeri araç sele kapıldı, 2 asker şehit oldu. Şehitlerin naaşlarına uzun çalışmalar sonucu ulaşıldı.Olay, Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda meydana geldi.Yeşiltepe Karakolu'na giden 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç sabaha kadar etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu taşan dereye devrildi.Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı, şehit Piyade Sözleşmeli Er Cuma Ali Akçal ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş ise derede kayboldu.Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayıp askerlerin bulunması için çalışma yürüttü.İş makineleriyle farklı noktalarda açılan kanallar sayesinde derede su seviyesinin düşmesinin ardından zırhlı aracın yeri tam olarak tespit edildi. Yaklaşık 12 saat sonra da askerlerin cenazesine ulaşıldı.Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama yapıldı, "sele kapılan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına ulaşıldığı" ifade edildi. Açıklamada, "Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın şehit haberi Konya'nın Doğanhisar ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesinin evine Türk bayrakları asıldı.Şehit Sözleşmeli Erler Cuma Ali Akçal ile Esat Ertaş için ilk tören görev yaptıkları Şanlıurfa'da yapıldı. Ardından Şehit Ertaş memleketi Konya'ya, Şehit Akçal defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.Şehit Er Esat Ertaş'ı Konya'da sevenleri karşıladı. Şehit için Doğanhisar ilçesinde cenaze namazı kılındı. Törenin ardından şehidin naaşı Başköy Mahallesi'nde toprağa verildi.Aynı kazada hayatını kaybeden Cuma Ali Akçal'ın naaşı son kez Kahramanmaraş'taki babaevine götürüldü.Şehit Akçal, Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.