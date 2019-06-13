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Şehitler Emre Üçkan ve Ökkeş Ede son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de PKK saldırısında şehit olan 2 asker son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan Kütahya'da, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede Osmaniye'de defnedildi.

Şehitler Emre Üçkan ve Ökkeş Ede son yolculuğuna uğurlandı

PKK saldırısında şehit olan, 2 kahraman asker memleketlerinde ebediyete uğurlandı.

Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan için memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde tören yapıldı.

Şehidin Yeniköy'deki babaevinden helallik alındı.  Köy camisinde cenaze namazı kılındı. Şehit binlerce kişinin katıldığı törenin ardından köy mezarlığına defnedildi. 

Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede de, Tunceli'deki PKK saldırısında şehit olmuştu.

Şehidin naaşı Tunceli’de düzenlenen törenin ardından uçakla Adana’ya, oradan da kara yoluyla Osmaniye’ye götürüldü.

Asri Mezarlık Camisi'nde tören yapıldı. Şehit Ede'nin naaşı Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #tunceli #pkk #saldırı #şehit
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