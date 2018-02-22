Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerimiz memleketlerinde ebediyete uğurlandı. Törenlerde PKK aleyhine sloganlar atıldı.

Babaocağına götürüldü, helallik alındı. Kahraman askerler binlerce kişinin katıldığı törenle sonsuzluğa uğurlandı.Piyade Sözleşmeli Er Eren Çelik, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.Memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde tören yapıldı. Dev Türk bayrağı açıldı.Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Soysalı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.Sözleşmeli Piyade Er Cumali Gür de silah arkadaşı er Çelik ile birlikte şehit olmuştu.Şehidin naaşı Antalya'ya uğurlandı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı.Gür, Manavgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.