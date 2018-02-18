Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Şahin ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesi (26), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.



Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilen, burada düzenlenen törenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna konulan şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şahin'in naaşı, Kevser Camisi'ne getirildi.



Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şahin için burada düzenlenen törene, şehidin babası Mustafa Şahin oğlunun askeri kamuflajını, eşi Kadriye Şahin üniformasını, Yunus Emre Şahin ise kardeşinin askeri eşofman üstünü giyerek geldi. Şehidin annesi Reyhan Şahin yakınları tarafından teselli edilirken, 7 aylık kızı Reyhan Öykü de annesinin kucağında babasının cenaze törenine katıldı.



Törene katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehidin babası Mustafa Şahin'e başsağlığı dileklerinde bulundu.



Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ve bir hafta önce Havza'da toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in eşi Çiğdem Şahin de törene katılarak, şehit ailesine destek verdi.



İl Müftüsü Veysel Çakı'nın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Şahin'in cenazesi, Demiryurt Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi.



Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Valisi Osman Varol, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AKP Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, AKP Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Eker Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker de memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'dan karayoluyla Çorum'a getirilen 29 yaşındaki şehit Eker'in (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda Akşemseddin Camisi'ne götürüldü.

Şehit için burada düzenlenen cenaze törenine, Eker'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AKP Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Zeybekci, şehidin babası Hasan ve annesi Fatma Eker ile diğer aile üyelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehidin kardeşi Asım Eker, törene ağabeyinin üniformasıyla katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in naaşı, merkeze bağlı Kalehisar köyünde aile kabristanlığında defnedildi.