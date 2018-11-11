Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden 3'ü Van'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehitlerden topçu er Menduh Çelik için Şanlıurfa'da, topçu er İbrahim Özkur için ise Muş'ta cenaze namazı kılındı.

Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde ağır silah mühimmatının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlanıyor.



Şehitlerden 3'ü için, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.



Veda töreninde Van valisi, komutanlar, emniyet güçleri ve şehit yakınları hazır bulundu.



Saygı duruşunun ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları tören alanına götürüldü.



Şehitler topçu Uzman Çavuş Halil Daş ve topçu er Menduh Çelik'in cenazesi askeri uçakla, topçu er İbrahim Özkur'un naaşı ise helikopterle memleketlerine uğurlandı.



Bir çocuk babası olan ve eşi hamile olan 21 yaşındaki topçu er İbrahim Özkur için Muş’ta cenaze namazı kılındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cenaze namazında hazır bulundu.



Şehitlerden topçu er Menduh Çelik'in naaşı ise Şanlıurfa'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit topçu Uzman Çavuş Halil Daş ise memleketi Konya'da ebediyete uğurlanacak.



Diğer yandan, İstanbul Valiliği, Şehit Er Melih Sancar için Ataköy 5. Kısım Camii’nde bugün düzenlenecek olan cenaze töreninin yarına ertelendiğini duyurdu.



Şehit Sancar’ın cenaze töreni yarın öğle namazı sonrası yapılacak.



ulusal.com.tr