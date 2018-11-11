Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden 3'ü için Van'da tören düzenlendi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, askeri erkan, şehit yakınları, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildi.



İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu dua sonrası şehitlerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (Konya/Ereğli) ve topçu er Menduh Çelik'in (Şanlıurfa) cenazesi askeri uçakla, topçu er İbrahim Özkur'un (Muş/Varto) naaşı da helikopterle memleketlerine uğurlandı.