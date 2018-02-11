Harekatta şehit olan Hüseyin Şahin ile Burak Akalın'ın cenazeleri Samsun'a getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin ile Uzman Çavuş Burak Akalın'ın cenazeleri, Samsun'a getirildi.



Hatay'daki törenin ardından Şahin ve Akalın'ın Türk bayrağına sarılı cenazeleri, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na uğurlandı.



Samsun'da şehit cenazelerini ailelerinin yanı sıra Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Hasan Basri Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile askeri yetkililer karşıladı.



Cenazelerle aynı uçakla gelen şehit Hüseyin Şahin'in eşi Çiğdem Şahin, tabutun uçaktan alınıp askerlerin omuzlarında götürüldüğü sırada asker selamı verdi. Çiğdem Şahin, törene eşinin askeri kıyafetleri ile katıldı.



Havalimanındaki törenin ardından toprağa verilmek üzere şehitlerden Hüseyin Şahin'in cenazesi Havza, Burak Akalın'ın cenazesi ise Çarşamba ilçesine gönderildi.

