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Şehitler İdris Gezer, Akın Çelebi ve Ali Uçar son yolcuğuna uğurlandı

Hakkâri'de şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer, memleketi Sinop'ta defnedildi. Diyarbakır'da trafik kazası sonucu şehit olan polisler de düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.

Şehitler İdris Gezer, Akın Çelebi ve Ali Uçar son yolcuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı İdris Gezer, Sinop'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Gezer, Hakkâri Çukurca'da PKK'lıların tuzakladığı bombanın infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit için ilk tören Hakkâri'deki yapıldı. Ardından da Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Sinop'a uğurlandı.

Şehit askerin naaşı önce ilçe merkezindeki baba ocağına götürüldü. Helallik alındıktan sonra ise cenaze töreni için İsmail Bey Cami'ne götürüldü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehit Gezer, ilçe mezarlığında ebediyete uğurlandı.

Hatay ve Trabzon'da da şehit törenleri vardı.

Diyarbakır'da polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan polisler memleketlerinde defnedildi.

Özel harekât polisi Ali Uçar memleketi Hatay'da, Özel Harekât Polisi Akın Çelebi de Trabzon'da sonsuzluğa uğurlandı.

Törenlere binlerce yurttaşlar katıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari
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