Yoğun talep alan ve e-devlet sisteminin kilitlenmesine neden olan soy ağacı uygulamasından sonra yine sistemin kilitlenmesine neden olacak bir hizmet daha kullanıma sokuldu. Ailenizde şehit olan var mı? Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) web sitesinde yer alan Şehit Listesi, aşırı talepten dolayı kilitlenen ve durdurulan hizmet bugün tekrar açıldı fakat yine çok sayıda giriş olduğu için sitenin açılması yavaşlıyor. Haberimizde sistemde hangi savaşlarda şehit olanların isimlerinin yer aldığı görülüyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinde Şehit Listesi sorgulama sistemi tekrar açıldı.



Yoğun talepten sonra durdurulan şehit sorgulama hizmeti tekrar hizmete açıldı fakat sisteme girişler tekrar arttığı için sorgulama ekranı zaman zaman geç açılabiliyor.



Sistemde, ailenizde şehit olan var mı yok mu o gösteriliyor.



MSB'nin sisteminde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olanların isimleri yer alıyor.



YENİDEN AÇILDI



Hizmetin kullanıma açılmasının ilk 3 gününde yoğun talebin olduğu belirtilirken, teknik çalışma için sistem geçici olarak kapatılmıştı.



Bugün teknik çalışmalar sonrası sistem yeniden hizmete alındı fakat yoğun giriş olduğu için zaman zaman geç giriş yapılabiliyor.



ŞEHİT LİSTESİ SORGULA



MSB'nin hizmetine http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele adresinden ulaşılıyor.



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