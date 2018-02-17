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Şehitler listesinde akraban var mı? Milli Savunma Bakanlığı şehit listesi sorgulama

Yoğun talep alan ve e-devlet sisteminin kilitlenmesine neden olan soy ağacı uygulamasından sonra yine sistemin kilitlenmesine neden olacak bir hizmet daha kullanıma sokuldu. Ailenizde şehit olan var mı? Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) web sitesinde yer alan Şehit Listesi, aşırı talepten dolayı zaman zaman kitleniyor. 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olanların isimleri yer alıyor

Şehitler listesinde akraban var mı? Milli Savunma Bakanlığı şehit listesi sorgulama

e-Devlet'te yoğun talep alan soy ağacı sorgulama hizmeti sonrası bir uygulama daha kullanıma açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinde Şehit Listesi sorgulamaya açıldı.

Buna göre, ailenizde şehit olan var mı sorusunun yanıtı o listede yer alıyor.

MSB'nin sisteminde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olanların isimleri yer alıyor.

ŞEHİT LİSTESİ SORGULA

MSB'nin hizmetine http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele adresinden ulaşılıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı #soy ağacı #e devlet #şehit listesi
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