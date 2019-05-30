Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonunda şehit olan 2 kahraman asker son yolculuklarına uğurlandı. Uzman Çavuş Mehmet Taşhan Kahramanmaraş'ta, Teğmen Raşit Aydın Sakarya'da defnedildi.

İlk tören Hakkari'de yapıldı. Şehit olan, 2 asker arkadaşlarının omuzunda memleketlerine gönderildi.



Pençe Operasyonu kapsamında PKK'nın tuzakladığı bombanın infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan yaralanmıştı. Kaldırıldıkları hastanede şehit oldular.



Memleketlerinde gönderilen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan için Kahramanmaraş'ta tören yapıldı.



Türkoğlu ilçesindeki şehitlikte cenaze namazı kılındı. Taşhan, binlerce kişinin katıldığı törenin ardından Türkoğlu Şehitliğinde ebediyete uğurlandı.



Bu görüntüler de Sakarya'daki törenden. Piyade Teğmen Raşit Aydın da bombalı saldırıda şehit olmuştu.



Geyve ilçesi Sinanbey Merkez Camii’nde tören yapıldı. Teğmen Aydın, Melekşesolak Mahallesi Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı.





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