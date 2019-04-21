Sınır hattında PKK saldırısında şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı. Piyade Sözleşmeli Erler Şevket Çetin Kırıkkale'de, Murat Şahin Giresun'da, Yener Kırıkçı Ankara'da, Erhan Çiyapul ise Iğdır'da defnedildi.

Hakkâri sınırında şehit olan askerler memleketlerinde bu görüntülerle uğurlandı.



Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin, memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.



Nur Caminde kılınan cenaze namazına 5 binden fazla vatandaş katldı. Anne Havva Çetin, metanetini korudu "4 oğlum da vatana feda olsun" dedi.



Piyade er Yener Kırıkcı, Ankara'nın Çubuk ilçesinde defnedildi. Törene, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.



Kırıkcı'nın naaşı Akkuzulu Mahallesinde toprağa verildi. İlçede dev Türk bayrakları açıldı.



Bu görüntüler de Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin'in cenaze töreninden. Şahin, Giresun'un Espiye ilçesinde sonsuzuluğa uğurlandı.



Şahin, 4 yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yapıyordu.



Aynı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul da dün memleketi Iğdır'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.





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