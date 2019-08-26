Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler toprağa verildi. Kahraman Mehmetçiklerden biri Osmaniye'de diğeri ise Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe 3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda şehit olan 2 asker toprağa verildi. Törenler Osmaniye ve Yozgat'ta yapıldı.23 Ağustos'ta Irak'ın kuzeyindeki Sinat ve Haftanin bölgesine yönelik Pençe-3 Harekatı başlamıştı. Harekat sırasında Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz ve Uzman Erbaş Yunus Şahin şehit oldu.Bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Üzeyir Aslan'ın cenaze törenine Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan da katıldı.Şehit Uzman Çavuş Yunus Şahin için ise memleketi Yozgat'ta tören düzenlendi. Eğlence Köyü meydanındaki cenaze töreninde Ak Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer de yer aldı.Cenazede daha önce çocukları şehit olan anneler, Şahin'in ailesine destek oldu. Şehit Hakan Demirci'nin annesi, ay yıldızlı tabuta sarılarak "Yunus, Hakan'a selam götür" dedi.Her iki şehit de son yolculuğunda yalnız bırakılmadı. Türk Bayraklarıyla cenazelere katılan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Pençe-3 Harekatında şehit olan 3 Mehmetçiğin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi. Telgraf gönderilen bir adres iseHakkari'de EYP patlaması sonrası şehit olan asker İdris Gezer'in ailesi oldu.