Adana, Kahramanmaraş, Van ve Ankara'da bugün hem hüzün hem gurur vardı. Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman askerlerimiz binlerce kişinin katıldığı törenle ebediyete uğurlandı.

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Bölücü terör örgütüne ağır darbe indirdiler, kahramanlar gibi son yolculuklarına uğurlandırlar. Şehit olan mehmeçiklerin al bayrağa sarılı naaşları memleketlerinde defnedildi.



İlk tören Adana'daydı. Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil, Hakkari Şemdinli'de görev yapıyordu. Şehit için babaocağı Ceyhan'da tören yapıldı.



Uzman Çavuş Çil, helallik alındıktan sonra köy mezarlığında toprağa verildi.



Bu görüntüler de Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın cenaze töreninden... Çam, silah arkadaşı Çil'le birlikte Hakkari'de terösitlerin saldırısında şehit olmuştu.



Kahramanmaraşlı olan şehit için Döngele Mahalle meydanında tören yapıldı. 5 binden fazla yurttaş katıldı. Ailesi metanetini korudu.



Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu da Irak'ın kuzeyinde el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olmuştu.



Muratoğlu için Ankara'da tören yapıldı. Törene, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin katıldı.



Şehidin cenazesi, Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedildi.



Jandarma Er İdris Gülek, Ağrı'da cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenmişti. Memleketi Van'da defnedildi.







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