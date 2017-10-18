Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde şehit olan 4 asker için ilk tören Hakkari'de yapıldı.
Kahraman askerler, silah arkadaşlarının omuzunda memleketlerinde gönderildi.
Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan Eskişehir'e uğurlandı. Reşadiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehit Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verildi.
Erzurum'da Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer için tören vardı.
Şehit eşi Ayşegül Gezer, PKK terör örgütüne tepki gösterdi.
Bir tören de Bolu'da yapıldı. Uzman Çavuş İlhan Sezer, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapıyordu. PKK operasyonları nedeniyle sınırı gitmişti.
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan da törendeydi. Fidan, şehit ile dayı çocuklarıydı. Uzman çavuşun naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.
Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın ise Osmaniye'de ebediyete uğurlandı.
Ağcabey Camisi'nde tören yapıldı. Binlerce kişi şehidi son yolculuğunda yanlız bırakmadı.
ulusal.com.tr
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