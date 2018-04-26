Diyarbakır'da PKK'lıların saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur Konya'da defnedildi. Törene 5 binden fazla yurttaş katıldı. Kalp krizi ve çatıdan düşerek şehit olan güvenlik güçleri de memleketlerinde uğurlandı.





Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur, Diyarbakır Lice'de PKK'lıların saldırısında şehit olmuştu.



Konya Seydişehir'de tören yapıldı. Kent girişinde araç konvoyuyla karşılanan şehidin naaşı, Hükümet Meydanı'na götürüldü.



Törene 5 binden fazla yurttaş katıldı. Şehidin naaşı Seydişehir Şehitliği'ne defnedildi.



Osmaniye'de de şehit töreni vardı. Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Mera kasabasında, kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İdris Özer son yolculuğuna uğurlandı.



Köy meydanında cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı köy mezarlığında defnedildi.



Müze çatısından düşerek şehit olan özel harekat polisi Kubilay Karaman da Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.



Karaman, Müze Müdürlüğü'nün çatısına güvenlik önlemi kapsamında çıkmıştı. Polis memuru bir anda dengesini yitirerek düşmüştü. Ağır yaralanan polis, hatanede şehit olmuştu.





ulusal.com.tr

Şehit oldu, binlerce yurttaşın katıldığı törenle ebediyete uğurlandı.Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur, Diyarbakır Lice'de PKK'lıların saldırısında şehit olmuştu.Konya Seydişehir'de tören yapıldı. Kent girişinde araç konvoyuyla karşılanan şehidin naaşı, Hükümet Meydanı'na götürüldü.Törene 5 binden fazla yurttaş katıldı. Şehidin naaşı Seydişehir Şehitliği'ne defnedildi.Osmaniye'de de şehit töreni vardı. Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Mera kasabasında, kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İdris Özer son yolculuğuna uğurlandı.Köy meydanında cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı köy mezarlığında defnedildi.Müze çatısından düşerek şehit olan özel harekat polisi Kubilay Karaman da Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.Karaman, Müze Müdürlüğü'nün çatısına güvenlik önlemi kapsamında çıkmıştı. Polis memuru bir anda dengesini yitirerek düşmüştü. Ağır yaralanan polis, hatanede şehit olmuştu.