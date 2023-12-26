Şehitlere Veda Edildi

Türkiye şehitlerini uğurladı. Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerimiz için 6 ilde tören yapıldı.



Malatya’da Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın cenaze töreni yapıldı. Vatandaşlar CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi alanın dışına attı. Kısa süreli gerginlik yaşandı.



Şehit Emre Taşkın, cenaze namazının ardından Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



Törenin ve tepkinin bir diğer adresi Gümüşhane'ydi. Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı için memleketinde tören düzenlendi. Törende hem CHP-Dem Parti ortaklığına hem de İyi Parti'ye tepki sesleri yükseldi. CHP'nin ve İYİ Parti'nin çelengi parçalandı. (görüntü yok bilgi var sadece))) Şehidin naaşı Telme köyü mezarlığında toprağa verildi.



Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a götürüldü. İzmir’de yaşayan ailesinin isteği üzerine şehit Günay için Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Ağabeyinin asker üniforması ile uğurlayan Yasemin Günay, tabutun üstüne subay kılıcı bıraktı.



Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu için memleketi Sinop'un Boyabat ilçesinde tören yapıldı. Çağatay Erenoğlu 2022 yılında gazi olmuş, tedavisi biter bitmez görevine koşmuştu.

Şehit Er Yasin Karaca Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlandı.



Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, için Denizli'de tören yapıldı. Eşi onu son yolculuğuna askeri üniforma ile uğurladı. Kahraman asker, Tavas ilçesindeki törenin ardından ilçe şehitliğine defnedildi.



Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.