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Şehitlerimiz Ali Taştepe, Yüksel Kapdan, Durmuş Tek, Ferruh Kulaoğlu ve Hilmi Öz'e son görev

Bitlis'te üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 asker son yolculuğuna uğurlandı. Törenlere binlerce yurttaş katıldı.

Şehitlerimiz Ali Taştepe, Yüksel Kapdan, Durmuş Tek, Ferruh Kulaoğlu ve Hilmi Öz'e son görev

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere karşı operasyon düzenleyen timin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu. 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe için Konya'nın Ereğli ilçesinde tören yapıldı. Cenazeye binlerce kişi katıldı.

Törenin ardından şehit uzman çavuş toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan için de memleketi Çankırı'da tören vardı. Şehidin kardeşleri ve arkadaşları, yağmurdan ıslanmaması için tabutun üzerine montlarını örttü.

Şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Törende, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atıldı.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu'nun cenazesi, memleketi Balıkesir'de toprağa verildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu.

Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün cenazesi, Denizli'nin Çivril ilçesindeki Çivril Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Ömerli Mezarlığında toprağa verildi.

Türk bayrakları taşıyan çok sayıda kişi de cenaze aracına eşlik etti. 


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #bitlis #şehit
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