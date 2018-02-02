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Şehitlerimiz Miraç Gürhan, Halil İbrahim Şık ve Hayrettin Dindar memleketlerinde ebediyete uğurlandı

Bugün Hakkari şehitlerine veda edildi. Şehit Erler Miraç Gürhan, Halil İbrahim Şık ve Hayrettin Dindar memleketlerinde ebediyete uğurlandı. Törenlere çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerimiz Miraç Gürhan, Halil İbrahim Şık ve Hayrettin Dindar memleketlerinde ebediyete uğurlandı

Hakkari şehitleri son yolculuklarına uğurlandı.

Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Gürhan'ın cenazesi önce Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi'ndeki babaevine daha sonra da annesinin yaşadığı Zafer Mahallesi'ne götürüldü.

Helallik alınmasının ardından Malatya Şehir Mezarlığına götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Törene katılan çok sayıda vatandaştan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sesi yükseldi.

Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık da Mersin'in Anamur ilçesinde defnedildi.

Şık için Otogar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar da Siirt'in Şirvan ilçesinde ebediyete uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, asker ve vatandaşların omzunda taşınarak önce baba evine ardından da köy mezarlığına götürüldü.

Cenaze töreninde yurttaşlar terör örgütü PKK'yı lanetledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #hakkarişehit
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