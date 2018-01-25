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Şehitlerin ismi teröristleri vuran havan mühimmatında

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadı. Şehitler Usta, Özalkan ve Muratdağı'nın isimlerinin yazıldığı havan mühimmatı, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu

Şehitlerin ismi teröristleri vuran havan mühimmatında

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında terör hedefleri vuruluyor.

Silah arkadaşlarını unutmadılar

Mehmetçik, harekat sırasında şehit olan silah arkadaşlarını unutmadı. Teröristlerce açılan atış sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın isimleri Mehmetçik tarafından 106 milimetrelik havan mühimmatına yazıldı.

Söz konusu mermi, Afrin'in kuzeybatısında belirlenen terörist gruba yönelik atışta kullanıldı. Şehitlerin isimleri yazılı olan havan mermisi, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı
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