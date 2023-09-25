Şehitlerin kanı yerde kalmadı! PKK terör örgütüne üst düzey darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaparak kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yakalanan teröristlerin 9 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 21 güvenlik görevlisinin yaralanması olaylarına katıldığı tespit edildi. PKK mensupları fotokapana yakalandı. Yerleri tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.

Kırmızı Kategoride Aranan Terörist Yakalandı

Şırnak İli Güçlükonak ilçesi kırsalında Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu yapıldı. Operasyonda kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Botan sorumlusu Ercan Serhat kod adlı Reis Gülturan da yakalandı. Yakalanan terörist aynı zamanda Gabar eyalet sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Terörist çıkan çatışmada silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildi. Teröristin Şırnak ilinde 2016-2022 yılları arasında, 7 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 20 güvenlik görevlisinin yaralandığı 7 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

Gri Kategoride Aranan Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen gri kategoride aranma kaydı bulunan Agit Berxwedan kod adlı Habib Karakoç, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Diyarbakır ve Muş illerinde 2012-2022 yılları arasında, 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldığı tespit edildi.