Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir mücadele ettiği kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay bugün hayatını kaybetti.