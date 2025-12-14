Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir mücadele ettiği kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Durbay, bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi altındaydı.

Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay bugün hayatını kaybetti.

