Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.Durbay’ın bir süredir kolon kanseri tedavisi gördüğü ve bu süreçte çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda takip edildiği biliniyordu.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Durbay, 4 Ocak 1988 tarihinde Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde doğdu. Eğitimini Manisa’da tamamladıktan sonra 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve daha sonra Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de diploma aldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora eğitimine devam ediyordu.

Meslek yaşamında gıda sektöründe çeşitli yöneticilik görevleri üstlenen Durbay, aynı zamanda şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yaptı. Siyasete Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında giren Durbay, 2014 yılında parti gençlik kollarında başladığı siyasi kariyerinde 2015–2020 yılları arasında CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, ilçenin ve Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı unvanını aldı. Göreve başladıktan kısa bir süre sonra kamuoyuna kolon kanseri ile mücadele ettiğini açıkladı ve tedavisini sürdürürken belediye başkanlığı görevini de yürüttü.

1 ARALIKTA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Durbay’ın tedavi sürecinde kan değerleri ile beslenme durumunda bozulma olduğu tespit edilmesinin ardından 1 Aralık’ta yoğun bakıma alınmış, çoklu organ yetmezliği gelişmesi üzerine entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştı.

Gülşah Durbay’ın vefatı, Manisa ve yerel siyaset çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Cenaze töreni ve resmi taziye programına ilişkin bilgiler ilerleyen saatlerde kamuoyu ile paylaşılacak.