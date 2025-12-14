Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir mücadele ettiği kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.Durbay’ın bir süredir kolon kanseri tedavisi gördüğü ve bu süreçte çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda takip edildiği biliniyordu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti - Resim : 1

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Durbay, 4 Ocak 1988 tarihinde Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde doğdu. Eğitimini Manisa’da tamamladıktan sonra 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve daha sonra Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de diploma aldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora eğitimine devam ediyordu. 

Meslek yaşamında gıda sektöründe çeşitli yöneticilik görevleri üstlenen Durbay, aynı zamanda şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yaptı. Siyasete Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında giren Durbay, 2014 yılında parti gençlik kollarında başladığı siyasi kariyerinde 2015–2020 yılları arasında CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti - Resim : 2

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, ilçenin ve Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı unvanını aldı. Göreve başladıktan kısa bir süre sonra kamuoyuna kolon kanseri ile mücadele ettiğini açıkladı ve tedavisini sürdürürken belediye başkanlığı görevini de yürüttü. 

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti - Resim : 3

1 ARALIKTA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Durbay’ın tedavi sürecinde kan değerleri ile beslenme durumunda bozulma olduğu tespit edilmesinin ardından 1 Aralık’ta yoğun bakıma alınmış, çoklu organ yetmezliği gelişmesi üzerine entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştı. 

Gülşah Durbay’ın vefatı, Manisa ve yerel siyaset çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Cenaze töreni ve resmi taziye programına ilişkin bilgiler ilerleyen saatlerde kamuoyu ile paylaşılacak. 

Gülşah Durbay’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Çoklu organ yetmezliği tanısı!Gülşah Durbay’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Çoklu organ yetmezliği tanısı!Gündem
“Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım iddiasında gerçek ortaya çıktı: Saygı Öztürk’ü arayan kişinin kimliği tespit edildi“Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım iddiasında gerçek ortaya çıktı: Saygı Öztürk’ü arayan kişinin kimliği tespit edildiGündem
Gülşah durbay şehzadeler
Günün Manşetleri
Gülşah Durbay’dan acı haber
Kendisini ‘Ben Yeşil’ diye tanıtmıştı...
Ankara’da otellerde kalan emekliler konuştu
Kırmızı bültenle aranan 20 suçlu Türkiye'ye getirildi
Binali Yıldırım’ın kardeşi de o fotoğraftaydı
En temel gıdalarda skandal!
Eurovision birincisi ödülünü iade ediyor!
Sağanak, rüzgar ve kar uyarısı
“En önemli gündem maddemiz Gazze”
Suriye'deki saldırıda 3 kişi öldü
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
En temel gıdalarda skandal! En temel gıdalarda skandal!
21 il için tarih verildi! Kar yağışı başlıyor 21 il için tarih verildi! Kar yağışı başlıyor
Gram altın bugün ne kadar? 14 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları Gram altın bugün ne kadar? 14 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları
A101 18 Aralık İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı! A101 18 Aralık İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı!