Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan endişe veren haber: Kanser tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Mevcut sağlık durumu titizlikle değerlendirilen Durbay'ın, tedavisine bundan sonraki süreçte Manisa Şehir Hastanesi bünyesindeki yoğun bakım ünitesinde devam edileceği öğrenildi.

Konuya dair açıklama Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan geldi. Kolon kanseri tedavisi gören Gülşah Durbay'ın son durumu hakkında bilgi veren Dutlulu, başkanın yoğun bakım servisine kaldırılmasının gerekçesini kontrol amaçlı olarak duyurdu. Tedavi süreci hekimlerin gözetiminde bu serviste sürdürülecek.