Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayati riski devam ediyor

Kolon kanseri nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yoğun bakımda entübe edildiği, hayati riskinin sürdüğü açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayati riski devam ediyor
Yayınlanma:

Manisa’da kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada sağlık durumu ağırlaşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Başkan Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin hastane tarafından kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.

