Şehzadeler Belediyesi’nde ikinci tur oylamada Hakan Şimşek başkan oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından yapılan başkanlık seçiminde sonuçlara itiraz edildi. İlk turda iki aday eşit oy alırken, seçim ikinci tura kaldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkanı belirlemek için belediye meclisi olağanüstü toplandı. Toplantı, Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

AKP VE MHP ADAY ÇIKARMADI

14 Aralık’ta kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Gülşah Durbay’ın ardından yapılan seçimde iki aday yarıştı. AKP ve MHP’nin aday çıkarmadığı seçimde CHP, Hakan Şimşek’i aday gösterdi. CHP’li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım da aday olduğunu açıklayarak seçime katıldı.

Yapılan ilk tur oylamanın ardından Hakan Şimşek’in Şehzadeler Belediyesi’nin yeni başkanı seçildiği yönünde açıklama yapıldı. Ancak sonuçlara itiraz edildi. İtiraz üzerine yapılan değerlendirmede, Yenal Yıldırım ve Hakan Şimşek’in 20’şer oy aldığı, 4 oyun ise “mühürsüz tarafa yazıldığı” gerekçesiyle geçersiz sayıldığı belirtildi.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

Oyların eşit çıkması ve geçersiz oylar nedeniyle başkanlık seçiminin ikinci tura kaldığı açıklandı. İkinci tur oylamanın ardından Şehzadeler Belediyesi’nin yeni başkanının netleşmesi bekleniyor.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

İkinci tur oylamada CHP’nin adayı Hakan Şimşek 23 oy alırken, bağımsız aday Yenal Yıldırım 7 oyda kaldı. Bu sonuçla Şehzadeler Belediyesi’nin yeni belediye başkanı Hakan Şimşek oldu.

şehzadeler Gülşah durbay seçim yeni başkanı
