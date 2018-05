Diriliş-Ertuğrul dizisine milyonlar harcanırken Şehzadeler kenti Manisa’daki Osmanlı’nın kültür mirası göz göre göre çürümeye terk edildi. Gölmarmara ilçesinde bulunan 16. Yüzyıl sonuna ait Halime Hatun İmaretinin ilgisizlik yüzünden çöplüğe dönmesine vatandaşlar tepki gösterdi..

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bulunan ve 16. Yüzyılın sonlarında Osmanlı Padişahı 3. Mehmet tarafından inşa edildiği sanılan Halime Hatun külliyesi ait imaret kaderine terk edildi. Sultan 3. Mehmet’in süt annesi olan Halime Hatun adına yaptırdığı, cami, medrese, imaret ve hamamdan oluşan külliyenin cami ve medrese kısmı restore daha önce edildi. Ancak bünyesinde aşevi, han, dükkanlar ve çeşmeden oluşan imaret ile tarihi hamam kaderine terk edilmiş vaziyette. İlçe merkezinde bulunan tarihi yapıların bir an önce onarılarak kurtarılmasını talep eden Gölmarmaralı vatandaşlar, utanç verici manzaranın bir an önce son bulmasını istiyor. Tarihi yapılar için hazırlanan restorasyon projesi ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bekliyor.Osmanlı döneminde Şehzadelerin yetiştirildiği merkezlerden biri olan Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde, Sultan 3. Mehmet tarafından 16. Yüzyılın sonlarında yaptırılan Halime Hatun Külliyesi bünyesinde bulunan imaret ve hamam çürümeye terk edildi. 1566’da Manisa’da doğan ve burada Sancakbeyi olarak görev yaptıktan sonra 13. Osmanlı Padişahı olarak 1595 yılında tahta çıkan 3. Mehmet, süt annesi olan Halime Hatun adına onun memleketi olan Gölmarmara’da bir külliye inşa ettirdi. Cami, medrese ve imaretten oluşan külliyeye gelir sağlamak amacıyla sonradan inşa ettirilen hamam ise 17. Yüzyılın sonlarına tarihleniyor.Gölmarmara’nın simgelerinden biri olan tarihi külliyenin cami ve medrese kısmı restore edilerek korunurken aşevi, misafirhane, değirmen, çeşme, han ve dükkanlardan oluşan imaret ile hamam adeta kaderine terk edildi. Zaman içerisinde çeşitli eklemeler yapılarak tahrip edilen imaretin, okul, lojman, depo ve jeneratör binası gibi amaçlarla kullanıldığı bilgisini veren vatandaşlar, camiye bakan cadde üzerindeki bazı dükkanların ise halen kullanıldığını dile getirdi.İmaret bünyesinde mutfak olarak kullanıldığı sanılan dört kubbeli ve L planlı yapı ile hamam ünitelerinin iç mekanlarındaki tahribata dikkat çeken vatandaşlar, tarihi kültür mirasına gösterilen ilgisizliğe isyan etti. Zemini ve duvarları parçalanan Halime Hatu İmaretinin adeta çöplüğe dönen iç mekanlarının vandalizm eseri duvar yazılarla doldurulmuş olması dikkati çekiyor. Gölmarmara’da konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz vatandaşlar, tarihi yapılan bir an önce aslında uygun biçimde restore edilerek koruma altına alınmasını ve kültürel amaçlarla ilçe halkının hizmetine sunulmasını istiyor.Edindiğimiz bilgilere göre Halime Hatun Külliyesi bünyesindeki imaret, han ve çeşmenin restore edilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi iki yıl önce bir proje hazırladı. Ancak İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da 22 Haziran 2016 tarihinde onayladığı öğrenilen restorasyon projesi halen uygulamaya konulmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasında, projenin uygulamaya konulması için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile protokol talebinde bulunulduğu ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün söz konusu projeyi 2018 yılı yatırım programına aldığından dolayı uygulamanın bu kurum tarafından yapılacağı belirtiliyor.