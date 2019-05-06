TEKEL, TÜPRAŞ, Türk Telekom, SEKA… Cumhuriyetin köklü sanayi kuruluşlarının bir bir özelleştirilmesiyle Türkiye, kağıt gibi pek çok ana üründe dışa bağımlı hale getirildi. Ancak ithal ürünlerdeki yüksek fiyatlar ve dövizdeki dalgalanmalar, yerli üretime dönüşü kaçınılmaz kılıyor. Bu kapsamda yok pahasına özelleştirildikten sonra atıl bırakılan Balıkesir SEKA Kağıt fabrikası, 19 yıl sonra yeniden üretime başladı. Fabrikayla, yıllık 150 milyon dolarlık kağıt ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SEKA Kâğıt Fabrikaları, Cumhuriyetin üretim odaklı öncü sanayi kuruluşlarından biriydi.Temellerinin atıldığı 1936'dan itibaren Türkiye, kendi kağıdını üreten bir ülke konumundaydı. Ta ki, SEKA özelleştirme kapsamına alınana dek...Tüm tepki ve günler süren direnişlere rağmen SEKA fabrikaları bir bir satıldı. Türkiye'nin ithal kağıt ile imtihanı da başlamış oldu. Ancak ithal kağıttaki yüksek fiyatlar ve döviz kurundaki dalgalanmaların, sektöre ve tüketiciye maliyeti de karşılanamaz boyutlarda oldu. Şirketler battı, gazeteler kapandı, çok sayıda kişi işsiz kaldı.Yıllık 150 milyon dolarlık kağıt ithalatının önüne geçmek isteyen Hükümet, çıkış yolunu SEKA'da buldu. 51 milyonluk değerine rağmen sadece 1.1 milyon dolara Albayraklar'a satılan Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikası, 19 yıl sonra tekrar üretime başladı.140 milyon avroluk yatırım yapılan fabrikada, 2 bin kişiye istihdam sağlanacak.Fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın hurda kağıttan üretim yapacağını söyledi.Konuşmasında, fabrikanın özelleştirildikten sonra atıl bırakıldığınI da itiraf eden Varank, yerli üretimi arttırmak için yeni kağıt fabrikalarının önünü açmak istediklerini belirtti.