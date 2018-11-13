Türkiye'nin ilk kağıt fabrikası SEKA yeniden faaliyete geçiyor. Açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Mecliste, bütçe görüşmelerinde konuşan Varank, "Balıkesir SEKA Fabrikası önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yıllık 300 bin ton kapasiteyle tekrar üretime geçecek.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevapladı.



Geçmişteki ağır sanayiyi teker teker kurduklarını aktaran Varank kağıdı da stratejik ürün kapsamında değerlendirdiklerini söyledi.



Bakan Varank, "Balıkesir SEKA Fabrikası inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yıllık 300 bin ton kapasiteyle tekrar üretime geçecek.” dedi.



1936'da Türkiye'nin ilk yerli kağıt üretimini gerçekleştiren SEKA'nın, iki fabrikası özelleştirme kapsamına alınmış, son olarak Balıkesir fabrikası 2003 yılında Albayraklar Gurubuna satılmıştı.





ulusal.com.tr