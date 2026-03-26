Şekarçi: Tüm dünya, ABD ordusunun kâğıttan kaplan olduğunu anladı

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Şekarçi, katıldığı televizyon programında 12 günlük savaşın ardından İran’ın savunma stratejisinde değişikliğe gidilerek "taarruz doktrinine" geçtiğini açıkladı. Şekarçi, bölgedeki 17 ABD üssünün imha edildiğini ve İsrail’in altyapısının çökertildiğini belirtti.

TAARRUZ DOKTRİNİ

Şekarçi, yeni dönemi tanımlarken, "İran İslam Cumhuriyeti, 12 günlük savaştan sonra savunma doktrinini taarruz doktrine çevirdi. Taarruzi doktrin, hedeflere ulaşana kadar düşmanı cezalandırmak anlamına gelir," ifadelerini kullandı. Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü ise bu değişimi, "Bu, bir ülke bize saldırırsa onu bırakmayacağımız ve yok olana kadar vuracağımız anlamına gelir. Cezalandırmamız, savaşın gölgesini ülkenin başından kaldırabileceğimiz noktaya kadar devam edecektir," sözleriyle detaylandırdı.

ABD ORDUSU: KAĞITTAN KAPLAN

Şekarçi, "Şimdiye kadar bölgede 17 Amerikan üssü imha edildi. Bu savaşta İsrail'in tüm hayati ve önemli altyapıları yok edildi. Tüm dünya, ABD ordusunun kâğıttan kaplan olduğunu anladı" dedi.

Sözcü, Amerikalıların bölgedeki üslerini savunamadığını ve bugün itibarıyla ABD ordusunun İran karşısında direnme kabiliyetine sahip olmadığını belirtti.

"AMERİKALILAR OTELLERDE SAKLANIYOR"

Şekerci, "Amerikalılar ilk kez üslerinden kaçıp otellere sığınmak zorunda kaldı. Amerikalılar kendilerini gizlemek için sivil bölgeleri kullanıyor. Amerikan güçleri bölge ülkelerindeki otellerde saklandığında, bizim için o otel Amerikalıdır ve onu vururuz," açıklamasında bulundu. Şekarçi ayrıca, ABD’nin askeri olarak eski koşullarına dönebilmesinin 5 yıl süreceğini belirtti.

'F-35 SAVAŞ UÇAKLARI ARTIK GÜVENDE OLMAYACAK'

Stratejik noktalara dair mesajlar veren Şekarçi, "Hürmüz Boğazı artık eski Hürmüz Boğazı olmayacak," diyerek boğazın açılmasının İnkılâp Lideri'nin belirttiği şartlara bağlı olduğunu hatırlattı. Hava gücü konusunda ise "F-35 savaş uçakları artık güvende olmayacak. Amerikalıların bölgede olduğu her yeri hedef alırız," uyarısında bulundu.

'AMERİKA'YI RAHAT BIRAKMAYACAĞIMIZ KOŞULLARIMIZ VE ŞARTLARIMIZ VARDIR.'

Savaşın durması ihtimaline karşı da net bir tavır sergileyen Sözcü, "Savaş bitse bile, Amerika'yı rahat bırakmayacağımız koşullarımız ve şartlarımız vardır. Bu savaş durdurulsa bile koşullarımızın yerine getirilmesi gerekir," dedi.