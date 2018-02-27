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"Şeker fabrikaları özelleştirildikten sonra kapatılacak"

İşçi temsilcisi uyardı, "Şeker fabrikaları özelleştirildikten sonra kapatılacak" dedi. Ulusal Kanal’a konuşan Ankara Şeker Fabrikası İşçi temsilcisi Yunus Uyar, "Şeker fabrikaları zarar ediyor" söylemlerine tepki gösterdi, "Kasıtlı olarak zarar ettiriliyor" ifadelerini kullandı

Özelleştirme kıskacındaki şeker fabrikası işçisi uyardı, "Endişeliyiz fabrikalar kapatılacak" dedi.

Ankara Şeker Fabrikası Makine Bölümü İşçi temsilcisi Yunus Uyar, Ulusal Kanal’a konuştu.   

Şeker işçisinin süreçten endişeli olduğunu ifade eden Uyar, TEKEL fabrikalarını hatırlattı.

Pancar çiftçisine de seslenen Uyar, "Özel sektör çiftçiden pancarı alamaz" dedi.

"Şeker fabrikaları zarar ediyor" söylemlerine de tepki gösteren İşçi temsilcisi Uyar, fabrikaların kasıtlı olarak zarar ettirildiğini belirtti.

Haber: Tansev Kara
ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #şeker fabrikaları #ulusal kanal
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