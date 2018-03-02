Türkiye genelinde şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki çığ gibi büyüyor. Kırklareli, Eskişehir ve Denizli'de imza kampanyaları başlatıldı. Vatandaş fabrikaların satılmasına karşı.

Şeker fabrikalarının satılmasına vatandaş karşı. Çünkü şeker fabrikaları hem kar getiriyor hem de milli servet. Eğer fabrikalar satılırsa milli kurum zarar edecek, bölge ekonomisi kan kaybedecek.



Fabrikaların olduğu illerde imza kampanyaları başlatıldı. Şeker İş Sendikası Kırklareli'ni ilçe ilçe gezerek imza masaları açıyor. O noktalardan biri de Bababeski oldu.



Parti başkanları da bu mücadeleye destek verdi. Vatan Partisi Babaeski İlçe Başkanı Zeki Metin imza atanlar arasındaydı.



Şeker-İş Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık da vatandaşları Cumartesi günü Ulusal Kanal’ın fabrika önünden yapacağı canlı yayına davet etti.



Burası da Eskişehir... Fabrikalar özelleşmesin, milli değerler kayba uğramasın diye imza kampanyası başlatıldı.



Şeker-İş sendikası, hükümetin aldığı karara tepkili...



Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Raif Eşkinat da açıklama yaparak, özelleştirme kararını kınadı.



Özelleştirmeye bir tepki de Denizli'den geldi.



Pancar üretiminin yoğun olduğu Çivril'de Şeker-İş, Vatan Partisi, CHP ve İyi Parti yöneticileri, kent merkezinde çadır kurdu, imza masası açtı.



Şeker-İş Uşak İl Temsilcisi Yaşar Taylan, özelleştirme karşısında tehlikeleri sıraladı.



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