Hükümetin şeker fabrikalarını özelleştirme girişimine karşı üretici, besici, taşıyıcı işçileri harekete geçti. Yörelerdeki işçi ve çiftçiler imza kampanyası başlattı. Ulusal Kanal’a bilgi veren Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, 1 buçuk milyondan fazla imza beklediklerini bildirdi. Gök kapatılması gereken esas kurumun fabrikalar değil Özelleştirme İdaresi olduğunu belirtti

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı işçi ve çiftçi topyekûn mücadeleye başladı.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 14 şeker fabrikası için ihale sürecinin başlayacağını açıklamıştı.



Türk İş’e bağlı Şeker İş Sendikası, hükümetin bu özelleştirme girişimine karşı fabrikaların olduğu yerlerde üretici, besici ve taşıyıcı işçilerin harekete geçtiğini duyurdu.



Konu ile ilgili Ulusal Kanal’a bilgi veren Şeker Genel Başkanı İsa Gök, ”1 buçuk milyondan fazla imza bekliyoruz” diye konuştu.



Gök, Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi halinde Türkiye’nin kaybedeceğini ifade etti.



Gök, "Sadece işçilerimizin mağdur olması değil, Türkiye’de şeker sektörü açısından ülkenin pazar haline gelmesi söz konusu. Bakın, pancar 3-4 yılda ekiliyor. Buğday, arpa ayçiçeği gibi istenilen yere de satılamıyor. Tek bir alıcısı var oda; şeker fabrikası. Üretici mutlaka fabrikanın sahibi olmalı. Dünyanın en liberal ülkesi olarak gösterilen Amerika’yı bile örnek gösteriyorlar. Şahıs fabrikası yok. Hal böyleyken Türkiye’de neden böyle bir tercih yapılıyor? Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi üreticiyi zora sokar ama ülkeye de kaybettirecek. Bu konuda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yetkilileri yanlış bilgilendirdiğini düşüyoruz. Kapatılması gereken özelleştirme kurumudur." dedi.



ABD'li Kargil Şirketinin hükümete verdiği ve şeker fabrikalarının özelleştirmesi istenen raporun ardından böyle bir adımın atıldığına dikkat çeken Gök, sendika olarak mücadele edeceklerini belirtti.



Gök, "Bizim kapasitemizi en yükseğe çıkartmamız gerekirken özelleştirmeye gitmemiz doğru değil. Biz sendika olarak, ülkemizin içinde bulunduğu süreci göz önünde tutacağız, sadece şeker işçisi için değil ülkenin ve sektörün kaybedeceklerini siyasetçilere anlatacağız." ifadelerini kullandı.



Toplanan imzaları Cumhurbaşkanına da götüreceklerini söyleyen Gök, "10 milyon insanın buradan ekmek yediğini, köyden kente göçü, işsizliği, terörü artıracağını tek tek anlatacağız" dedi.



Öte yandan Şeker İş de 25 şeker fabrikasından 14’ünün satışı için ihaleye çıkmasını da Danıştay’a taşıdı.



HABER: TANSEV KARA

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