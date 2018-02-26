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Şeker fabrikalarının satışına CHP'den tepki

Şeker fabrikalarının satışına CHP'den de tepki geldi. Şeker İş Ankara Şubesine destek ziyareti yapan CHP’liler, "Şeker vatandır satılamaz" sloganları attı.

Şeker fabrikalarının satışına CHP'den tepki

CHP'den şeker fabrikaları satışına protesto geldi.

CHP Etimesgut İlçe Örgütü, Ankara Şeker Fabrikası’nda bulunan Şeker İş sendikasını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından fabrika önüne gelen işçiler ve CHP'liler, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini, sloganlarla protesto etti.

Açıklamayı CHP Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz yaptı.

Eylemde söz alan Şeker İş Ankara Şube Başkanı Murat Taşlıyurt, "Bu bir ülke meselesidir, herkes sahip çıkmalıdır" dedi.

Eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve bazı CHP Milletvekilleri de destek verdi.



HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

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