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Şeker İş kota kararından memnun

Şeker İş Genel Başkanı İsa Gök, “Nişasta Bazlı Şeker kotasının yüzde 2,5’e düşürülmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Gök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin iptalini de bekliyoruz” çağrısı yaptı.

Şeker İş kota kararından memnun

Kısa adı Şeker İş olan Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası, “Nişasta Bazlı Şeker kotasının yüzde 2,5’e düşürülmesini memnuniyetle karşılıyoruz” açıklaması yaptı.

Şeker İş Genel Başkanı İsa Gök yaptığı yazılı açıklamada, yeni oranla birlikte Türkiye'deki Nişasta Bazlı Şeker kotasının AB ülkelerindekine yakın bir seviyeye geldiğini belirtti.
"Nişasta Bazlı Şeker kotasının yüzde 2,5'e düşürülmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, başta üreticimiz olmak üzere pancardan üretilen şekerin geleceği ve sağlığımız açısından büyük bir anlam ifade etmektedir. Temennimiz, Nişasta Bazlı Şeker kotalarının bundan sonra AB ülkeleri seviyesi olan yüzde 1'lere indirilmesidir."

Nişasta Bazlı Şeker’in insan sağlığına zararlarıyla ilgili tartışmaların varlığına dikkati çeken Gök, “Atılan adım, ekonomik yönden 8 milyonu, sağlık açısından ise 81 milyonu olumlu etkileyecektir" dedi.

Gök, bu kararın devamı niteliğinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a önemli bir çağrı yaptı.

"Üreticinin işçinin ve devletin içinde olduğu bir yeniden yapılanma modeli ile şeker sektörünün ayağa kaldırılmasına şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır.  Açıkça ifade etmek gerekirse özelleştirme kapsamında bulunan ve hiçbir kamu yararı olmadan özelleştirilen şeker fabrikalarının satışı da bir an önce iptal edilmelidir. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın doğru bir adım atacağı kanaatini taşıyoruz."


HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #isa gök
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